Ministerul Sănătății, solicitare privind creșterea coeficienților din legea salarizării  

Reprezentanții Ministerului Sănătății, pe baza consultărilor tehnice, au transmis o serie de propuneri ce urmăresc să corecteze unele dezechilibre majore privind finanțarea, prin legea salarizării, a sistemului public de sănătate.

Ministerul precizează, într-un comunicat de presă, că personalul din sănătate este poziționat în proiectul actual al legii sub alte categorii profesionale din sectorul public, deși activitatea sa implică un nivel ridicat de responsabilitate.

‘Se propune creșterea coeficienților de salarizare și reașezarea grilelor salariale pentru personalul medico-sanitar și auxiliar-sanitar, astfel încât salariile să reflecte în mod real responsabilitatea, competențele și contribuția esențială a celor care asigură funcționarea sistemului de sănătate. Punctual, s-a solicitat creșterea coeficienților pentru mai multe categorii profesionale. Măsurile urmăresc reducerea discrepanțelor salariale și stimularea formării profesionale continue, într-un sistem care se confruntă de ani de zile cu deficit de personal și migrația specialiștilor’, afirmă ministerul.