Miniştrii Sănătăţii şi Finanţelor, discuţii cu reprezentanţii Pfizer, în SUA

Miniștrii Sănătății și Finanțelor, Alexandru Rogobete și Alexandru Nazare, s-au întâlnit cu reprezentanții Pfizer, pentru a găsi o soluție pentru datoria de 600 milioane de euro pe care România o datorează.

„Aşa cum am spus public, astăzi, împreună cu ministrul Finanţelor, domnul Alexandru Nazare, am participat la prima întâlnire exploratorie de negociere cu compania Pfizer, la Washington DC. Discuţiile s-au desfăşurat într-un ton echilibrat, profesionist, axat pe identificarea unor soluţii concrete pentru România. Nu vorbim doar despre o obligaţie financiară, ci despre responsabilitatea de a transforma această situaţie într-un beneficiu real pentru pacienţi” a precizat Alexandru Rogobete.

Cei doi miniștri au fost mandanți de Guvernul României să negocieze cu gigantul farmaceutic Pfizer în vederea transformării datoriei în medicamente inovatoare pentru pacienții oncologici și cei cu boli rare.

„Am reiterat importanţa sistemului de sănătate şi parteneriatul solid pe care România îl are de zeci de ani cu Pfizer, precum şi deschiderea pentru dezvoltarea unor colaborări viitoare în domeniul cercetării şi dezvoltării farmaceutice. România are nevoie de acces la inovaţie, iar acest tip de parteneriat poate accelera acest proces. În perioada următoare, reprezentanţii companiei Pfizer vor reveni cu un răspuns privind cadrul tehnic de continuare a discuţiilor şi posibilitatea ca această propunere să fie analizată şi aprobată la nivelul board-ului de conducere al Pfizer” a mai spus Rogobete.