Ministrul Finanțelor, despre procesul României cu Pfizer: Am făcut tot ce mi-a stat în putință să previn

România trebuie să acorde Pfizer 600 milioane de euro, după ce compania a câștigat un proces judecat în Belgia. Sentința nu este definitivă, dar are caracter executoriu, deci țara noastră trebuie să acorde banii către Pfizer.

S-a ajuns la acest proces pentru că, România a contractat vaccinurile, dar apoi le-a refuzat și nu a mai făcut plata către producătorul farmaceutic.

Ce spune ministrul Finanțelor

Actualul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că, în 2021, a făcut demersuri pentru a preveni situația, dar nu a reușit.

„Mă doare sufletul pentru că, dacă această situaţie nu putea fi anticipată era ceva. În 2021 am făcut tot ce mi-a stat în putinţă să o previn şi n-am reuşit. Nu am semnat acel Memorandum. Acel Momorandum care este în această speţă nu este avizat de Ministerul Finanţelor şi speram să trag un semnal de alarmă şi această decizie să nu fie luată. Dar ea a fost luată şi, cinci ani mai târziu, are nişte efecte grave pe care va trebui să găsim soluţii„ a precizat Alexandru Nazare, la Antena 3.

Nazare, demis de Cîțu

În anul 2021, Alexandru Nazare deținea funcția de ministru al Finanțelor dar a fost demis la solicitarea premierului de atunci, Florin Cîțu.