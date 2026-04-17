Ministrul Rogobete, discuții la Washington despre modernizarea sistemului de sănătate

În cadrul vizitei pe care o efectuează în SUA, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a avut o întrevedere cu responsabilul global pentru relația cu guvernele în cadrul Medtronic, Cherine Yassien. Discuțiile au vizat modernizarea sistemul românesc de sănătate.

„Astăzi am avut o întâlnire foarte bună la Washington DC cu Cherine Yassien, responsabil global pentru relația cu guvernele în cadrul Medtronic – unul dintre liderii mondiali în tehnologie medicală și inovație. Am discutat deschis despre cum putem construi mai mult: un parteneriat real, orientat spre rezultate pentru pacienți. România are nevoie de acces mai rapid la inovație, de servicii medicale mai eficiente și de investiții care să se vadă concret în spitale și în viața oamenilor” a precizat Alexandru Rogobete.

Discuțiile au urmărit dezvoltarea de proiecte de cercetare-dezvoltare prin parteneriate public-private, investiții în educația medicală și formarea continuă a personalului, precum și parteneriate strategice pentru creșterea calității serviciilor medicale.

„Cred că un sistem de sănătate modern nu poate evolua în izolare. Companiile care investesc în tehnologie, în educație și în oameni trebuie să fie parte din soluție. Este responsabilitatea noastră, la nivel guvernamental, să creăm cadrul în care aceste colaborări să devină funcționale și să producă rezultate. Parteneriatul cu Statele Unite, atât în zona publică, cât și în cea privată, este esențial pentru accelerarea acestei transformări. Nu reinventăm soluții, ci le adaptăm și le implementăm acolo unde funcționează deja. Încrederea se construiește prin colaborare și prin rezultate. Încrederea ne face bine” a mai spus Alexandru Rogobete.