Ministrul Sănătăţii: A mai scăzut epidemia de concedii medicale în România

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Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că a mai scăzut ”epidemia” de concedii medicale din România, după ce au fost făcute zeci, chiar sute de controale. El a explicat că se poate ajunge la suspendarea dreptului de liberă practică pentru medicul care emite concedii medical fictive.

”A mai scăzut epidemia după măsurile luate anul trecut, după toate măsurile şi presiunea publică şi controalele care încă sunt în desfăşurare. Să ştiţi că au fost zeci, chiar sute de verificări şi de contravenţii şi de astfel de controle. Legislaţia s-a modificat mai agresiv, aş putea spune”, a declarat Alexandru Rogobete, la emisiunea Insider Politic, difuzată sâmbătă de Prima TV.

Întrebat despre ”tăierea” primei zile de concediu, ministrul a spus că nu aceasta este măsura de care era neapărat nevoie, dar că au fost făcute şi alte modificări.

”Acolo, mă rog, aş nuanţa puţin. Nu asta era măsura de care aveam nevoie neapărat. Dar au fost şi alte modificări făcute, de exemplu, putem ajunge inclusiv la suspendarea dreptului de liberă practică pentru medicul care emite concedii medicale fictive. Şi asta este cea mai importantă măsură din punctul meu de vedere. Să ştiţi că anul trecut a fost primul an când, de Sfânta Maria, nu a mai fost acea creştere a numărului de concidii medicale. Încep să scadă. Se vede şi în bani treaba asta, plătim mai puţin pe concediile medicale”, a susţinut Rogobete.

Categorii: Exclusiv
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