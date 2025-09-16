Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, prezent la Reuniunea Informală a Miniștrilor Sănătății din Europa

România a fost reprezentată la Reuniunea Informală a Miniștrilor Sănătății din Europa, organizată la Copenhaga de Consiliul Uniunii Europene, de Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Temele principale dezbătute au vizat: creșterea accesului oamenilor la medicamente și la terapii inovatoare, reducerea inechităților dintre statele membre, precum și consolidarea și stimularea industriei farmaceutice în spațiul european.

Totodată, au fost aduse în dezbatere și dezvoltarea continuă a infrastructurii spitalicești din România, cu accent pe creșterea capacității de răspuns a spitalelor noastre la situații critice și pe investițiile majore pe care le facem la nivel național din fonduri europene.

„ România are nevoie de o industrie farmaceutică puternică și competitivă, capabilă să producă medicamente aici, acasă. Am susținut în cadrul reuniunii că este momentul ca România să investească strategic în producția internă de medicamente și în biotehnologii medicale. Aceste direcții ne vor permite să reducem dependența de importuri și să oferim pacienților soluții rapide și sigure.” a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Săntății.

Prin programul Orizont Europa 2026–2027, România poate accesa până la 200 de milioane de euro pentru dezvoltarea industriei farmaceutice și pentru inovare. Sunt fonduri care pot fi canalizate către proiecte concrete, cu impact direct asupra pacienților și asupra economiei naționale.