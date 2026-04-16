Ministrul Sănătății, discuție cu specialiști americani pe tema digitalizării în sănătate

Aflat în vizită oficială în SUA, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a participat la o întâlnire cu specialiști americani pe tema digitalizării în sănătate.

„Astăzi am avut o întâlnire extrem de utilă cu Stephen Verdi, Global Commercial Lead, Command Center, în cadrul GE HealthCare — o companie importantă din Statele Unite ale Americii, cu prezenţă solidă în România şi cu investiţii relevante în domeniul sănătăţii. Discuţia cu echipa GE HealthCare din SUA s-a concentrat pe un subiect esenţial pentru viitorul sistemului nostru sanitar: digitalizarea reală a sănătății” susține Alexandru Rogobete.

Potrivit acestuia, un sistem de sănătate devine eficient atunci când datele sunt corecte, transparente şi disponibile în timp real.

”Nu atunci când raportările sunt făcute din inerţie sau „din pix”, doar pentru a arăta bine pe hârtie. Realitatea din spitale, eficienţa actului medical şi modul în care sunt utilizaţi banii publici pot fi înţelese şi corectate doar prin sisteme digitale moderne şi credibile. Nu mai avem nevoie să reinventăm lucruri care funcţionează deja. România are nevoie să adopte soluţii validate, testate în alte state, pe care te poţi baza atunci când iei decizii pentru oameni”, este de părere ministrul Sănătăţii.