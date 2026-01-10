Ministrul Sănătății, întâlnire cu comunicatea medicală românească din Madrid

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete afirmă că a discutat cu reprezentanţii comunităţii medicale româneşti din Madrid despre schimbările din România, despre reforme, despre ce funcţionează şi despre ceea ce încă trebuie corectat şi că mulţi dintre ei şi-au exprimat dorinţa de a contribui cu idei şi expertiză, pentru a construi parteneriate medicale reale între România şi Spania.

”Vizita din Madrid s-a încheiat la Ambasada României din Spania cu o întâlnire care a contat cu adevărat: dialogul cu comunitatea medicală românească din Madrid. Am discutat deschis despre schimbările pe care le facem în România, despre reforme, despre ce funcţionează şi despre ceea ce încă trebuie corectat. La fel de important, i-am ascultat. Experienţele lor din sistemul medical spaniol, exemplele de bună practică şi abordarea echilibrată au arătat că există valori şi principii comune: respect pentru pacient, profesionalism, stabilitate şi muncă Ministrul afirmă că a descoperit o comunitate unită, matură profesional şi conectată la România.

”Mulţi dintre cei prezenţi şi-au exprimat dorinţa de a contribui cu idei şi expertiză, pentru a construi parteneriate medicale reale între România şi Spania, nu doar declaraţii”, anunţă Rogobete.

El subliniază că întâlnirea a fost despre dialog, echilibru şi încredere, despre a construi punţi între sisteme şi oameni care împărtăşesc aceeaşi responsabilitate faţă de profesia medicală.

”Mulţumesc comunităţii medicale româneşti din Spania pentru deschidere şi onestitate. Mulţumesc, de asemenea, reprezentanţilor Ambasadei României în Spania pentru organizarea acestei vizite şi pentru profesionalismul cu care au facilitat acest dialog necesar”, mai afirmă ministrul Sănătăţii.