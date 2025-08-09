Ministrul Sănătății: Investiții record în spitalele din Galați prin PNRR. „Un exemplu de performanță și angajament”

Ministrul Sănătății a efectuat o vizită de lucru la spitalele din județul Galați, unde a constatat progrese importante în modernizarea infrastructurii medicale, realizate cu fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), fonduri locale și sprijin guvernamental. Valoarea totală a investițiilor depășește 150 de milioane de lei.

Potrivit oficialului, proiectele includ renovarea spitalelor, achiziția de echipamente medicale performante, digitalizarea secțiilor și modernizarea cabinetelor de medicină de familie.

Printre realizări se numără:

Spitalul Județean „Sf. Apostol Andrei” – dotări moderne și lucrări pentru reducerea riscului de infecții nosocomiale.

Spitalul de Boli Infecțioase și Spitalul pentru Copii „Sf. Ioan” – investiții aflate în faza finală.

Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci – modernizare, digitalizare și viitoare dotări cu echipamente medicale.

Cabinetele de medicină de familie – dotate și renovate pentru sprijinirea medicilor și pacienților.

Ministrul a subliniat că toate spitalele importante din județ, de la Galați la Tecuci și Târgu Bujor, sunt incluse în acest amplu program de modernizare, care vizează îmbunătățirea rapidă a diagnosticului, accesul facil la investigații și crearea unor condiții de tratament sigure.

„România transformă în bine spitalele cu bani din PNRR, iar Galațiul este un exemplu de performanță, ambiție și angajament față de viitor. Nu ne oprim aici”, a declarat ministrul.