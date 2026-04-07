Mircea Lucescu a murit la Spitalul Universitar de Urgență din București

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Într-un comunicat de presă, oficialii SPitalului Universitar de Urgență din București anunță moartea selecționerului Mircea Lucescu.

„Spitalul Universitar de Urgență București informează că astăzi marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa națională a României la un Campionat European, în anul 1984. Generații întregi de români au crescut cu imaginea să în suflet, că un simbol național„ potrivit comunicatului de presă.

Mircea Lucescu s-a născut în 29 iulie 1945 în Capitală. Numele său a devenit sinonim cu Dinamo București, club pentru care a debutat în 1963 și la care a jucat până în 1977. A avut în acea perioadă o escapadă la Sportul Studențesc, unde a jucat pentru două sezoane, între 1965 și 1967.

Pe final de carieră, Lucescu a ieșit pentru prima oară din Capitală și s-a alăturat Corvinului Hunedoara. Acolo urma să devină și antrenor și să creeze generația de aur a hunedorenilor, cu care a terminat cel mai sus pe locul 3 în prima ligă și a bifat o participare în cupele europene, potrivit Cotidianul.ro 

 

Categorii: Știri
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