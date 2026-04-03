Mircea Lucescu a suferit un infarct miocardic acut la Spitalul Universitar. Cum se simte acum

În această dimineață, Mircea Lucescu a suferit un infarct miocardic acut, la Spitalul Universitar de Urgență București, unitate de unde urma să fie externat.

„În cursul dimineţii, pacientul a suferit un infarct miocardic acut. A fost preluat de urgenţă (n.r. – preluat de urgenţă din secţie şi dus în sala de interventţe) şi a beneficiat prompt de intervenţiile medicale şi terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare” potrivit unui comunicat al unității medicale.

În momentul de față, medicii anunță că starea lui Mircea Lucescu este stabilă și a beneficiat de tratament de specialitate.

„Revenim la comunicatul initial al SUUB, precizând că în momentul actual pacientul este supus tratamentului cardiologic de specialitate, fără a interveni elemente noi de patologie. Pacientul este stabil, conştient şi cooperant cu personalul medical”, au transmis reprezentanţii Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti.

Lucescu a fost transportat la Spitalul Universitar din cantonamentul echipei naţionale, la 29 martie, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac. El a fost supus unei intervenţii chirurgicale chiar în ziua meciului amical al României cu Slovacia.