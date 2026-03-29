Mircea Lucescu, la spital. Mesajul selecționerului

În vârstă de 80 de ani, selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău în timpul cantonamentului, cu două zile înainta partidei amicale cu Slovacia.

Problemele medicale ale lui Mircea Lucescu au apărut în urmă cu câteva zile, după ce echipa României a ratat calificarea la Campionatul Mondial din vară. Datele arată că selecționerul a suferit o tahicardie ventriculară, problemă medicală urgentă, existând riscul apariției unui stop cardiac.

„Pacientul a fost adus la Spitalul Universitar de Urgență București în urma unei tulburări majore de ritm cardiac, survenite în afara mediului spitalicesc. În prezent, pacientul se află sub îngrijirea echipelor medicale, fiind supus investigațiilor diagnostice și intervențiilor terapeutice necesare pentru stabilizarea ritmului cardiac. Pacientul va rămâne internat în Spitalul Universitar de Urgență București pentru monitorizare și tratament de specialitate„ potrivit unității medicale.

Selecționerul a transmis un mesaj prin care a precizat că: „Mă simt bine acum, mi-am revenit complet, dar urmează să mai fiu supus unor investigații, așa că mai rămân în spital” potrivit DigiSport.ro.