Momentul potrivit pentru liftingul chirurgical VIDEO

Liftingul chirurgical reprezintă o procedură de îndepărtare a excesului de piele cu ajutorul bisturiului. Cu toate acestea multe persoane, chiar și tinere, doresc să beneficieze de acest tip de tratament estetic.

Medicii specialiști în chirurgie estetică susțin faptul că liftingul chirurgical ar trebui realizat doar în baza unei recomandări medicale. Persoanele care au puțin exces de piele nu ar trebui să solicite această intervenție, dacă nu este necesară.

„În ultima perioadă au început să se facă acele mini liftinguri chiar și la paciente foarte tinere care au un ușor exces de piele. Un lifting trebuie să aibă o laxitate evidentă a țesutului. Nu aș face lifting la o pacientă de 30 de ani care nu are o piele lăsată cu multe falduri. Există și paciente de 40 de ani care au recomandare pentru o astfel de intervenție” spune dr. Dana Miricoiu, medic specialist în chirurgie plastică, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Procedurile non invazvie, o soluție practică și benefică

Pacienții care nu au probleme cu laxitatea pielii pot apela la alte tipuri de proceduri estetice care nu au legătură cu bisturiul. Există numeroase tipuri de tratamente non invazive al căror rol este de a întreține pielea.

„Liftingul chirurgical nu are legătură cu vârsta, are legătură cu indicația clinică. Dar pacienții care nu au un exces evident de piele ar trebui să meargă pe aceste intervenții care au legătură cu calitatea pielii, pentru că bisturiul nu are legătură cu calitatea pielii„ mai spune dr. Dana Miricoiu, medic specialist în chirurgie plastică, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Pentru a ști dacă ai sau nu nevoie de bisturiu pentru o piele frumoasă, mergi la un consult de specialitate și află de la medicul tău dacă o astfel de intervenție este necesară.