Noi spitale incluse în rețeaua unităților medicale pentru tratamentul pacienților cu politraumatisme

pitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti au fost incluse în reţeaua naţională pentru tratamentul pacienţilor critici cu politraumatisme, potrivit unei decizii a Ministerului Sănătății.

„Continuăm să construim un sistem de sǎnǎtate care răspunde mai rapid, mai coordonat şi mai eficient acolo unde fiecare minut face diferenţa. Am aprobat extinderea reţelei naţionale pentru tratamentul pacienţilor critici cu leziuni traumatice acute (AP-TRAUMA), parte a programului naţional de finanţare prin acţiuni prioritare dedicate secţiilor care tratează pacienţi cu politraumatisme, cu încă două spitale: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov şi Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Andreoiu” Ploieşti”” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Astfel, numărul spitalelor care pot acorda tratament pacienților cu politraume crește la 24 de spitale.

Ministrul Sănătăţii mai spune că prin această extindere creşte accesul rapid la servicii specializate, se asigură intervenţii coordonate între spitale şi sunt ridicate standardele de tratament pentru pacienţii critici.

„Am discutat recent cu medici din astfel de unităţi şi mi-au spus un lucru simplu: atunci când există organizare şi resurse, echipele pot face mai mult, mai repede şi mai sigur pentru pacient. Asta construim acum: un sistem care nu reacţionează haotic, ci funcţionează integrat. Nu este un proces care se finalizează peste noapte. Dar fiecare unitate nouă înseamnă o verigă în plus într-un lanţ care salvează vieţi”, mai spune Alexandru Rogobete.