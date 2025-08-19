Noi spitale publice din România introduse în programul „plămân artificial” din România

Șase noi spitale publice din România au fost introduse în programul de acțiuni prioritare de Oxingerare Extra-Corporală prin Membrană, denumit și „plămân artificial”.

Acest program permite preluarea și menținerea artificială a funcțiilor vitale oferindu-le pacienților critici o șansă de supraviețuire, atunci când funcțiile lor vitale nu mai pot funcționa singure.

De astăzi, spitalele nou incluse în acest program sunt Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor, Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” Bucureşti, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara şi Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş” Timişoara.

Programul „plămân artificial” a fost lansat în 2019, printr-o inițiativă pilot și s-a desfășurat în cadrul acțiunii denumită “Asistare Circulatorie Mecanică prin oxigenare extra-corporeală prin membrană sau mini-pompă rotativă axială percutană în terapia intensivă” (AP-ECMO), la propunerea Comisiei de Anestezie şi Terapie Intensivă a Ministerului Sănătăţii.