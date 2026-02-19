Obezitatea în rândul copiilor din România, o problemă de sănătate publică

Supraponderabilitatea și obezitatea în rândul copiilor este tot mai mare avertizează experți din cadrul Ministerului Sănătății.

Datele statistice ale Ministerului Sănătății arată faptul că obezitatea este al patrulea factor semnificativ e de risc pentru viață, în rândul românilor.

„Obezitatea reprezintă un al cincilea factor de risc pentru mortalitate la nivel mondial. În România este al patrulea factor de risc pentru anii de viață ajustați pentru dizabilitate după hipertensiunea arterială, consumul de tutun și factori de risc alimentari. Între 2009 și 2019 s-a înregistrat o creștere de 139 de ani de viață ajustați pentru dizabilitate la 100.000 de locuitori. Concret, s-au pierdut mulți ani de viață prin decesul prematur diminuat prin complicațiile acestei boli. Deși prevalența autoraportată a obezității la adulți este printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană, tendința este ascendentă iar creșterea supraponderabilității și obezității în rândul copiilor și adolescenților reprezintă un semnal major de alarmă. Impactul obezității este complex” a precizat Stela Firu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, potrivit Agerpres.

Obezitatea este un factor de risc pentru boli precum diabetul zaharat, accidentul vascular cerebral sau diferite tipuri de cancer. Boala poate să provoace și deces, din cauza episoadelor de apnee în somn.

Secretarul de stat Stela Firu mai arată că principala metodă de tratament în cazul obezității este legată de modificarea stilului de viață, în special a alimentației. De asemenea, exercițiile fizice reprezintă o componentă importantă a tratamentului.

„Este nevoie de continuitatea îngrijirii și de integrarea serviciilor între medicina primară și specialitățile clinice. În egală măsură, trebuie să combatem stigmatizarea. Recunoașterea obezității ca boală contribuie la creșterea accesului la servicii medicale și la îmbunătățirea aderenței la tratament” a mai spus Stela Firu, potrivit aceleiași surse.