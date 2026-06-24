Obezitatea, o boală care trebuie tratată și ținută sub control VIDEO

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Obezitatea nu mai este de mult doar un simplu factor de risc, ci este considerată o boală cronică în sine. Pacienții trebuie să urmeze tratament pentru a o ține sub control.

„Într-adevăr, obezitatea poate fi considerată o boală cronică. Însăși OMS a stabilit acest lucru din 1997. La fel ca orice boală cronică, este progresivă, este recidivantă și necesită tratament. Exact ca la orice boală cronică tratamentul trebuie urmat” susține dr. ANCA ROMAN, medic primar diabet zaharat, nutriție si boli metabolice medic specialist neurolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Diagnosticul de obezitate se pune, de cele mai multe ori, pe baza informațiilor oferite de Indicele de Masă Corporală. Astăzi, pentru un tablou complet sunt necesare informații și despre circumferința taliei.

„Noi încă mai clasificăm obezitatea după Indicele de Masă Corporală și în funcție de gradul obținut clasificăm stadiul bolii. Dar nu este suficient ca să punem diagnosticul pe baza IMC, pentru că nu ne spune unde este grăsimea depusă. Contează și circumferința abdominală. Trebuie să fie sub 80 cm la femei și sub 94 la bărbați. Tot ce este peste înseamnă risc cardiovascular crescut” mai spune dr. ANCA ROMAN, medic primar diabet zaharat, nutriție si boli metabolice medic specialist neurolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

 

Categorii: Exclusiv, Video
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