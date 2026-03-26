Obezitatea, o problemă a adolescenților din România. Program preventiv inițiat de medici VIDEO

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Problemele de metabolism sunt tot mai prezente în viața adolescenților din România, din cauza alimentației nesănătoase. Specialiștii susțin că cifrele sunt alarmante.

„Statisticile din România arată dezastruos. Copiii de clasa a XII-a din București, de exemplu, sunt supraponderali și obezi în proporție de 40%” atrage atenția dr. Andreea Ștefănescu, medic specialist ATI, consilier de stil de viață sănătos promotor de proiecte de prevenție și educație medicală, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Pentru a preveni aceste probleme, medicii au inițiat programe de consiliere pe care le desfășoară în unitățile de învățământ.

„De aceea creăm programe și proiecte de educație în școli. Eu cred cu tărie că prevenția trebuie făcută din copilărie” mai spune dr. Andreea Ștefănescu, medic specialist ATI, consilier de stil de viață sănătos promotor de proiecte de prevenție și educație medicală, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Categorii: Știri, Video
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