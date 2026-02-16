Obezitatea, problemă de sănătate publică în România. Medic diabetolog: 40% din oameni sunt obezi

Stilul de viață nesănătos, dar și dietele ținute incorect au generat o creștere a cazurilor de obezitate. Medicii diabetologi vorbesc deja despre o epidemie, tot mai greu de ținut în frâu.

Medicul diabetolog Andra Balcangiu-Stroescu a explicat faptul că 40% dintre români suferă de obezitate, iar 70% dintre aceștia se îndreaptă către această patologie. Mai mult, medicul atrage atenția că mulți oameni au încercat să țină dietă, dar au eșuat în acest demers.

„40% din populația României suferă de obezitate, 70% sunt supraponderali. Mai mult, 3 din 4 pacienți au încercat să țină o dietă, și peste 50 % dintre ei au eșuat. Pentru că dietele, de cele mai multe ori, au această consecință, să eșueze. Și astfel ajungem la un efect de yo-yo” a declarat medicul Andra Balcangiu-Stroescu pentru Medika TV.

Dietele „minune”, un pericol pentru sănătate

Mulți dintre cei care au ținut diete s-au întrebat de ce nu au funcționat? Răspunsul medicilor este că oamenii au ținut diete pe care le-au găsit pe internet, fără a fi recomandate de un specialist. Așa-zisele diete „minune” funcționează până la un punct, apoi devin ineficiente.

„De-a lungul timpului au fost promovate diete minune, și acum circulă tot felul de recomandări. dieta corect aleasă se încadrează în numărul de calorii adecvat fiecărui pacient. O restricție calorică foarte mare menținută o lungă perioadă de timp, nu este o variantă de a conduce o alimentație la pacientul respectiv” a mai spus Andra Balcangiu-Stroescu pentru Medika TV.