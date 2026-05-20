Ora de sănătate orală, în satele românești. Proiect al Colegiului Medicilor Stomatologi din România

Colegiul Medicilor Stomatologi din România lansează un program de prevenție a sănătății orale, destinat în special copiilor. Acțiunea se desfășoară cu ajutorul medicilor voluntari care-i vor învăța pe cei mici importanța igienei orale.

Programul a început în Dâmbovița, dar va continua în școli din Ialomița și Giurgiu, urmând a fi extins și în alte județe.

„Datele privind starea de sănătate orală a românilor ne arată foarte clar că este nevoie urgentă de măsuri coordonate, pe mai multe planuri, cu implicarea tuturor actorilor relevanți, de la autorități, medici stomatologi, profesori și părinți, până la organizații profesionale și parteneri din comunitate. Le mulțumesc tuturor medicilor stomatologi care se implică în mod voluntar în astfel de proiecte, precum și conducerilor Colegiilor teritoriale care fac un pas în față și se ocupă de buna organizare a acestor acțiuni. Dacă vrem rezultate reale pe termen lung, trebuie să începem devreme, prin educație, acces la servicii preventive și politici publice care să corecteze dezechilibrele existente. În acest sens, CMSR transmite constant partenerilor instituționali propuneri prin care aceste provocări pot fi adresate”, a declarat președintele CMSR, Florin Lăzărescu.