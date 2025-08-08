STUDIU: Orice minut în natură este esențial pentru starea de bine

Este nevoie de 15 minute petrecute în natură pentru a ne îmbunătăți starea de spirit. Este concluzia unui studiu realizat de Universitatea Stanford. Cercetarea i-a vizat în special pe oamenii care locuiesc în orașele mari, tot mai aglomerate și poluate de la o zi la alta.

Cercetarea s-a realizat pe aproape 6000 de persoane și a evidențiat faptul că natura urbană poate reduce depresia și anxietatea. Surprinzător, efectul pare a fi mult mai benefic prin comparație cu atunci când facem mișcare.

Cercetătorii propun astfel înființarea de păduri urbane. Este vorba despre oaze extinse de verdeață, în mijlocul orașelor aglomerate, precizând faptul că orice tip de spațiu verde este benefic.

Acest concept de pădure urbană pare a fi benefic în special tinerilor sub 25 de ani, având în vedere că cele mai multe probleme psiho-emoționale apar în jurul acestei vârste.

Raportat la populația Marii Britanii, cercetarea a evidențiat faptul că peste 80% dintre britanici trăiesc în orașe, iar oamenii de știință speră ca studiul lor să determine autoritățile să înființeze parcuri și să planteze copaci pe străzi. Datele arată că o creștere cu până la 30% a zonelor verzi dintr-un oraș ar putea preveni numeroase boli psihice.