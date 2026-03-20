Pacienţi cu arsuri, transportaţi în Germania cu o aeronavă C-27J Spartan a Forţelor Aeriene Române

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Trei pacienţi care au suferit arsuri sunt transportaţi, vineri, în Germania, cu o aeronavă C-27J Spartan a Forţelor Aeriene Române.

”O aeronavă C-27J Spartan a Forţelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat în dimineaţa zilei de vineri, 20 martie, din Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni, pentru a efectua o misiune de transport umanitar a trei pacienţi cu arsuri, pe ruta Otopeni – Craiova – Lubek – Frankfurt Germania”, a anunţat Ministerul Apărării.

Misiunea se desfăşoară în baza solicitării Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi a mecanismelor aflate în vigoare.

Asistenţa şi echipamentele medicale necesare pe timpul transportului sunt asigurate de o echipă medicală din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti – Floreasca şi de specialişti ai Forţelor Aeriene Române.

Categorii: Exclusiv
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