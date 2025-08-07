Pacienții cronici din anumite programe naționale nu vor mai avea nevoie de bilet de trimitere

Un ordin comun semnat de Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate elimină obligativitatea prezentării biletului de trimitere pentru pacienții cronici incluși în anumite programe naționale.

„Debirocratizarea şi facilitarea accesului pacienţilor la servicii medicale esenţiale reprezintă o prioritate clară pentru noi. Ne-am angajat în faţa oamenilor că vom reduce barierele inutile din sistem şi că vom construi un traseu medical mai simplu, mai rapid şi mai corect pentru pacienţi” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Potrivit noului act normativ, pacienții se pot prezenta la medicul specialist din ambulatoriu, fără trimitere de la medicul de familie în următoarele cazuri:

Diabet zaharat și nutriție – la medicii specialiști din programul național pentru a le fi prescrise tratamente și materiale sanitare specifice,

Hemofilie și talasemie – la medicul hematolog pentru prescrierea tratamentelor

Bolile rare – la specialiștii din diverse domenii pentru a le fi prescrise tratamente

Tuberculoză – la medicul pneumolog pentru pacienţii înrolaţi în Programul naţional de control al tuberculozei.

HIV/SIDA – la medicul infecţionist pentru pacienţii înrolaţi în Programul naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA.

Sănătatea femeii şi copilului – la medicii de specialitate în obstetrică-ginecologie şi genetică medicală, pentru diagnostic pre- şi postnatal, dar şi pentru prevenirea sindromului de izoimunizare Rh.