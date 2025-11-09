Pași împortanți pentru depistarea cancerului în România. Ce unitate a fost inaugurată?

Ministrul Sănătății a inaugurat astăzi Centrul de Screening Multiorgan și de Diagnostic Precoce pentru Neoplazii din cadrul Institutului Oncologic București „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”.

„Echipamentele necesare pentru realizarea examenelor de diagnostic, atât de laborator cât și de imagistică medicală, au fost achiziționate cu fonduri din bugetul Ministerului Sănătății, prin proiecte cu Banca Mondială și prin PNRR. Felicit și mulțumesc conducerii Institutului Oncologic București — doamnele manager și întreaga echipă — pentru modul în care au organizat și realizat acest centru și pentru implementarea exemplară a proiectelor cu fonduri europene„ susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Oficialul a fost prezent astăzi la inagurarea Centrului de Screening.

