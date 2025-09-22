Patru operații de transplant renal efectuate la Spitalul „I. C. Parhon” din Iași

Rinichii prelevați de la doi pacienți în moarte cerebrală au salvat patru vieți. Transplanturile renale au fost efectuate de echipe medicale din cadrul Spitalului „I. C. Parhon” din Iași. Printre pacienții care au fost supuși acestor intervenții s-a numărat și un tânăr de 19 ani, abandonat la naștere de familia sa.

Rinichii au fost prelevați de la un bărbat de 49 de ani și de la un adolescent de 15 ani. Beneficiarii organelor doi bărbați și două femei cu vârste cuprinse între 19 și 49 de ani, care beneficiau de dializă de peste 10 ani.

„Cele patru intervenţii de transplant s-au desfăşurat în mai puţin de 24 de ore. A fost un întreg maraton, de la selecţia şi evaluarea pacienţilor potenţiali şi până la recoltarea organelor, urmate apoi de transplantul propriu-zis. O astfel de operaţie durează, în medie, aproximativ patru ore, cu variaţii în funcţie de caz. Peste 30 de cadre medicale din Spitalul «C.I. Parhon», din secţiile de terapie intensivă, nefrologie, urologie, laborator şi imagistică, au fost implicate în aceste patru intervenţii” susține medicul Ionuț Nistor, din cadrul Spitalului „I. C. Parhon”.

Intervenția în cazul tânărului de 19 ani a fost însă mai complicată pentru că „a fost nevoie de reconstrucția întregului sistemul de eliminare a urinei. Cazul său evoluează însă normal” după cum explică medicul Adrian Covic, șeful Compartimentului de Transplant Renal al spitalului ieșean.

Spitalul „I. C. Parho” din Iași a efectuat anul acesta 34 de transplanturi renale, însă pe listele de așteptare se află peste 400 de pacienți.