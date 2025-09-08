Performanță medicală: un american trăiește de peste șase luni cu un rinichi de porc modificat genetic

Un bărbat de 67 de ani din Statele Unite a supraviețuit mai bine de șase luni după ce a primit un rinichi de porc modificat genetic. Este cea mai lungă perioadă în care un astfel de organ a funcționat într-un corp uman, potrivit revistei Nature.

Pacientul, Tim Andrews, suferea de boală renală în stadiu terminal și făcea dializă de peste doi ani. După operația din ianuarie, el nu a mai avut nevoie de tratament de dializă. Rinichiul a fost furnizat de compania de biotehnologie eGenesis din Massachusetts și a fost transplantat în cadrul unui program experimental pentru pacienți fără alte soluții medicale.

Specialiștii spun că primele șase luni sunt cele mai riscante după un transplant, iar atingerea acestui prag arată că operația a fost un succes. Următorul obiectiv important este ca organul să funcționeze cel puțin un an.

Anterior, recordul era deținut de o femeie de 53 de ani care a trăit patru luni cu un rinichi de porc, dar organul i-a fost scos după ce sistemul imunitar l-a respins.

Rinichiul primit de Andrews provenea de la un porc modificat genetic pentru a reduce riscul de respingere, inflamații și complicații.