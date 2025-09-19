Peste 100 de mii de români s-au înscris în Registrul național al donatorilor de celule stem

Oficialii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate au prezentat, în cadrul unui eveniment Rolul unui în cadrul unui eveniment public, dedicat zilei mondiale a donatorilor de celule stem hematopoetice, faptul că la nivel național există înscrise în registrul național al donatorilor de celule stem peste 100.000 de persoane. Până în prezent peste 497 de pacienți au primit celule stem hematopoietice iar lista de așteptare cuprinde 47 de persoane.

Într-o declarație publică făcută cu ocazia zilei mondiale a donatorilor de celule stem hematopoetice, Horațiu Remus Moldovan, președintele CNAS, a precizat că persoanele care nu au surse de venit și care donează celule stem, vor beneficia de statul de persoană asigurată în sistemul național de sănătate, pe o perioadă de 10 ani.

„Astăzi le mulţumim celor care aleg să dăruiască o şansă la viaţă pacienţilor în luptă cu boli grave de sânge sau ale sistemului imunitar – donatorii de celule stem. Ei sunt dovada vie că gesturile de generozitate şi responsabilitate pot aduce speranţă în cazul diagnosticelor severe şi pot face diferenţa între boală şi vindecare. Ca semn de recunoştinţă pentru gestul lor altruist, toţi cei care donează efectiv celule stem şi nu au nicio sursă de venit pot dobândi calitatea de asigurat CNAS, fără plata contribuţiei, pe o perioadă de 10 ani” a precizat Horațoiu Remus Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Anul trecut, 10 români au devenit donatori de celule stem, iar în 2023 au fost înregistraţi 11 donatori.