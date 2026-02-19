Peste 1000 de ambulanțe vor fi achiziționate prin decizie a Guvernului României

O hotărâre de guvern care stabilește achiziția a 1.200 de ambulanță a fost aprobată de Guvernul României. Scopul actului este de a moderniza asistența de urgență. Valoarea fondurilor disponibile pentru achiziția ambulanțelor este de peste 180 milioane de euro.

Cele 1.200 de ambulanțe vor intra în dotarea SMURD, dar și a Serviciilor Județene de Ambulanță.

„Actul normativ adoptat de Guvern urmăreşte finanţarea achiziţiei a 1.200 de ambulanţe, pentru modernizarea asistenţei medicale de urgenţă, un proiect de peste 183 de milioane de euro. De asemenea, urmăreşte şi asigurarea cadrului legal pentru modificarea sursei de finanţare, respectiv de la Programul Dezvoltare Durabilă la Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României” potrivit unui comunicat de presă al Guvernului României.

Achiziția ambulanțelor se va face pe parcursul a doi ani, iar finanțarea va fi asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Finanţarea proiectului de investiţii se asigură din sumele alocate României cu titlul de asistenţă financiară rambursabilă prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, pentru investiţia I4 – Modernizarea asistenţei medicale de urgenţă, aferentă Componentei 12 – Sănătate, prin bugetul MAI, pentru Inspectoratul general pentru Situaţii de Urgenţă, în limita sumelor anuale aprobate cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice” potrivit aceluiași comunicat de presă.