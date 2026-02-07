Peste 15 mii de intervenții chirurgicale, în 2025, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

Cel mai mare spital din județul Arad, Spitalul Clinic Județean de Urgență, a realiat în 2025 peste 15 mii de intervenții chirurgicale.

Datele arată că de aceste intervenții au beneficiat atât pacienții internați, cât și cei care au primit tratament în regim de spitalizare de zi.

Media arată că medicii din SCJU Arad au efectuat, în medie, aproximativ 40 de intervenții chirurgicale în fiecare zi.

Intervențiile au fost efectuate în sălile de operație aferente mai multor specialități, printre care Chirurgie Generală I și II, Ortopedie, Chirurgie și Ortopedie Pediatrică, Chirurgie Plastică, ORL, Oftalmologie, Obstetrică-Ginecologie și Urologie.

