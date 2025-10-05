Peste 1800 de studenți au ales să se înscrie anul acesta la UMF Cluj. Instituția deschide și un program internațional în Italia 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca a dat startul noului an universitar 2025-2026, primind peste 1.800 de studenți în anul I. În total, aproape 9.000 de studenți sunt înscriși la toate nivelurile de studiu, dintre care 680 provin din străinătate, iar 1.170 sunt români.

Anul universitar aduce și premiere importante pentru instituția clujeană. Pentru prima dată în istoria sa, UMF Cluj lansează un program internațional de Medicină cu predare în limba engleză la Novara, Italia. Orașul, situat strategic între Milano și Lago Maggiore, oferă infrastructură medicală modernă, cu 9 spitale dotate cu săli de curs, laboratoare și spații pentru activități practice. Programul este acreditat atât de ARACIS, cât și de autoritățile italiene, consolidând procesul de internaționalizare al universității.

Tot în acest an, Facultatea de Medicină formează prima generație de studenți la specializarea Medicină Militară, iar Facultatea de Asistență Medicală Generală și Științe ale Sănătății lansează programul de Asistență Medicală Generală în limba engleză, dedicat în special studenților internaționali.

Prin aceste inițiative, UMF „Iuliu Hațieganu” își extinde oferta educațională și își consolidează poziția ca centru universitar medical de referință la nivel european.