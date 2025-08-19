Pisicile suferă de demență precum oamenii, dar asta poate ajuta la descoperirea de noi terapii

La fel ca oamenii diagnosticați cu boala Alzheimer și pisicile pot suferi de demență, conform oamenilor de știință. Acest detaliu este însă privit cu ochi buni în lumea academică, deoarece poate ajuta la descoperirea de noi tratamente.

Un astfel de demers a fost realizat de o echpă de cercetători a Universității Edinburgh. În încercarea de a obține tratamente noi pentru oameni, specialiștii au analizat creierele, post-mortem, a 25 de pisici care aveau simptome de demență.

Astfel, în creierul animalelor a fost descoperită o acumulare de beta-amiloid, proteină toxică, dar definitorie în simptomatologia bolii Alzheimer.

Oamenii de știință sunt de părere că astfel de descoperiri pot contribui la dezvoltarea de noi tratamente pentru boala Alzheimer, dar și la înțelegerea și gestionarea demenței care apare la pisici.

„Demența este o boală ale cărei consecințe sunt grave, indiferent dacă îi afectează pe oameni sau afectează pisicile. Această descoperire arată o asemănare între boala Alzheimer și demența pisicilor” susține Robert McGeachan, coordonator al studiului și cercetător în cadrul Universității Regale de Studii Veterinare din Edinburgh.

O altă participantă la studiu, Danielle gunn-Moore, din cadrul catedrei de Medicină Felină a aceleiași universități susține faptul că „demența felină este greu de gestionat, mai ales de stăpânii animalelor. Astfel, prin promovarea unor studii intense se va putea înțelege mai bine cum pot fi tratate pisicile de această boală”.