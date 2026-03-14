Platformă online pentru acces la dosarul medical electronic

FacebookEmailWhatsApp

Un sistem interactiv va conecta furnizorii de servicii medicale, dar și pacienții din România. Anunțul cu privire la noua platformă digitală a fost făcut de Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

„Pacientul îşi va putea vedea, într-un final apoteotic, după 36 de ani, dosarul electronic.”, a declarat ministrul Alexandru Rogobete.

Această platformă digitală este deja utilizată în spitale precum Spitalul Județean Timișoara, Spitalul „Marie Curie” din București sau Spitalul de Copii din Iași.

Transformarea digitală a sănătății este susținută și prin investiții realizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, program prin care au fost alocate fonduri importante pentru infrastructura digitală. Ministrul a explicat că digitalizarea nu înseamnă doar introducerea unor aplicații, ci o transformare profundă a modului în care funcționează sistemul medical.

Categorii: Exclusiv
Tags: , , ,
Ți-ar putea plăcea

Principalele simptome ale menopauzei VIDEO

Cu o simptomatologie vastă, menopauza nu este însă o afecțiune, ci un proces fiziologic normal. Schimbările prin care trece organismul femeii ajunsă la această etapă a vieții sunt semnificative, dar…
Mai mult

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Un nou studiu contrazice ideea că slăbitul lent este cheia succesului. Ce spun, însă, specialiștii? Ramona Popescu, dietetician: „Succesul pe termen lung depinde de capacitatea de a menține schimbările în stilul de viață” EXCLUSIV
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro