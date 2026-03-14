Platformă online pentru acces la dosarul medical electronic

Un sistem interactiv va conecta furnizorii de servicii medicale, dar și pacienții din România. Anunțul cu privire la noua platformă digitală a fost făcut de Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

„Pacientul îşi va putea vedea, într-un final apoteotic, după 36 de ani, dosarul electronic.”, a declarat ministrul Alexandru Rogobete.

Această platformă digitală este deja utilizată în spitale precum Spitalul Județean Timișoara, Spitalul „Marie Curie” din București sau Spitalul de Copii din Iași.

Transformarea digitală a sănătății este susținută și prin investiții realizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, program prin care au fost alocate fonduri importante pentru infrastructura digitală. Ministrul a explicat că digitalizarea nu înseamnă doar introducerea unor aplicații, ci o transformare profundă a modului în care funcționează sistemul medical.