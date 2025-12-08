Clinica MaxiloMED din Oradea se bucură de aprecierea pacienților, datorită serviciilor medicale pe care le oferă. Povestea clinicii MaxilorMED din Oradea are în spate oameni dedicați și pasionați de grija pe care o acordă fiecărui om care apelează la serviciile lor. Despre ce se întâmplă în spatele activității profesionale a medicilor și asistenților care lucrează în această clinică a vorbit fondatorul MaxiloMED, prof. dr. Mihai Juncar.

MaxiloMED Oradea înseamnă profesionalism, responsabilitate și grijă pentru fiecare pacient. Clinica și-a dezvoltat serviciile astfel încât astăzi oferă tratamente personalizate pacienților care vin să beneficieze de serviciile oferite de medicii MaxiloMED.

Povestea clinicii MaxiloMED Oradea

În spatele activități profesionale, există o filosofie bine gândintă, creată chiar de fondatorul clinicii MaxiloMED, prof. dr. Mihai Juncar.

„Filosofia pe care am mers a fost ca să nu depindă totul de un singur om…Este greșit Fiecare să fie pe nișa lui și să și-o stăpânească și totul să funcționeze unitar” susține prof. dr. Mihai Juncar, chirurg maxilofacial, fondator și manager al Clinicii MaxliloMED Oradea, invitat în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.

Cum arată un medic bun

În trecut, când activitatea profesională se baza doar pe un singur medic, oamenii apelau la serviciile lui fiind considerat cel mai bun. Astăzi, datorită tehnologiei și a dezvoltării ramurilor stomatologiei, fiecare medic are specialitatea sa. Deși diferiți din punct de vedere profesional, medicii trebuie să colaboreze pentru a deveni acel medic bun din trecut.

„Așa cred că toți împreună ar trebui să facem, pentru a fi un medic bun. Așa cum era el definit în trecut„ mai spune prof. dr. Mihai Juncar, chirurg maxilofacial, fondator și manager al Clinicii MaxliloMED Oradea, invitat în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.