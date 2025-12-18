Povestea Secției de Chirurgie Cardiovasculară a SUUB. Este cea mai mare din țară VIDEO

Spitalul Universitar de Urgență din București se bucură de aprecierea pacienților, fiind unul dintre cele mai mari spitale din Capitală. În ultimii ani, unitatea medicală a făcut demersuri pentru a-și dezvolta Secția de Chirurige Cardiovasculară. Sute de bolnavi primesc îngrijiri medicale acum într-un spațiu modern și dotat cu cele mai noi echipamente medicale.

Administrația Spitalului Universitar de Urgență București a făcut demersuri pentru a dezvolta Secția de Chirurgie Cardiovasculară a unității medicale. Este cea mai mare astfel de secție din București și, poate, chiar din țară, spun specialiștii care profesează aici.

„Secția de Chirurgie Cardiovasculară s-a dezvoltat, este o secție mare. Este una dintre cele mai mari secții ale Spitalului Universitar și din țară. Are 40 de paturi” spune conf. univ. dr. Cătălin Badiu, medic prima chirurgie cardiovasculară, șef Secție Chirurgie Cardiovasculară – SUUB, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Îngrijiri pentru pacienții care au suferit intervenții chirurgicale

Mai mult, în cadrul secției funcționează și un compartiment ATI. Aici beneficiază de îngrijiri medicale pacienții care au fost supuși diverselor intervenții chirurgicale. Sănătatea lor este monitorizată permanent de echipe de medici profesioniști.

„Secția este completată de o parte ATI dedicată chirurgiei cardiovasculare și patologiei cardiovasculare. Zona are 7 paturi, plus avem o completare de tratament intermediar de încă 4 paturi. Este o secție care a crescut mult, are două săli de operație dotate și sunt în blocul nou al SUUB” mai spune conf. univ. dr. Cătălin Badiu, medic prima chirurgie cardiovasculară, șef Secție Chirurgie Cardiovasculară – SUUB, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Tot în cadrul acestei secții funcționează și „ o sală pentru proceduri vasculare mai mici. E important să spunem că această secție a crescut prin aportul mai multor oameni. În primul rând vorbesc despre colegii mei din secția de chirurgie vasculară. Medici primari, specialiști, până la toți rezidenții din secția noastră” a explicat conf. univ. dr. Cătălin Badiu, medic prima chirurgie cardiovasculară, șef Secție Chirurgie Cardiovasculară – SUUB, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.