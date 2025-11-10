Premieră medicală la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova

Spitalul Clinic Județean de Urgență din Craiuova a realizat, în premieră pentru unitatea medicală, prima ablație a unei tumori hepatice cu ajutorul microundelor. Analizele efectuate la o lună distanță de la operație au confirmat distrugerea totală a formațiunii tumorale.

„Premieră medicală la SCJU Craiova: prima ablaţie cu microunde a unei tumori hepatice, realizată cu succes! Un pacient cu cancer hepatic a fost tratat printr-o procedură minim invazivă, fără operaţie deschisă, efectuată în Laboratorul de Endoscopie Intervenţională al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova ” susțin oficialii unității medicale.

Procedura a fost realizată de prof. univ. dr. Larisa Săndulescu, şefa Clinicii Medicale II, alături de o echipă complexă formată din:

• dr. Cezar Beţianu – radiolog intervenţionist

• dr. Andreea Stănculescu – medic anestezist

• medicii rezidenţi: dr. Cristiana Urhuţ şi dr. Aida Dănilă

• asistenţii medicali: Ionuţ Troponete, Dana Necheş, Mihaela Căliţa

• echipa tehnică Medtronic: Florin Stanca şi Oana Arghiniei

„Această reuşită confirmă direcţia modernă pe care Spitalul Judeţean Craiova o urmează: medicină de înaltă performanţă, minim invazivă şi centrată pe pacient” mai spun reprezentanții unității medicale.