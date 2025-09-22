Președintele Donald Trump crede că paracetamolul provoacă autism. Opinia sa, contrazisă de experți

Donald Trump consideră că paracetamolul provoacă autism, în ciuda dovezilor științifice care nu au stabilit o legătură între acest medicament și tulburările din spectrul autist.

Oficialii din administrația președintelui american susțin că vor să stabilească o legătură controversată între autism și utilizarea Tylenolului (medicament ce are ca substanță activă paracetamolul) la femeile însărcinate. Pe această cale Donald Trump se pregătește să sfătuiească femeile însărcinate să nu mai ia paracetamol, decât dacă au febră mare.

Producătorii de medicamente din SUA susțin faptul că acetaminofenul (paracetamolul) este o opțiune sigură de analgezic pentru femeile însărcinate, iar în lipsa lui femeile fie suferă din cauza febrei, fie aleg alternative mai riscante.