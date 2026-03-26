Președintele Nicușor Dan, despre oamenii care cred informațiile medicale false: Pare absurd ca între un medic care a făcut 6 ani de facultate şi o reclamă pe internet să alegi reclama de pe internet

Președintele Nicușor Dan, invitat la Gala Colegiului Medicilor din România, a explicat faptul că oamenii nu trebuie să creadă informațiile false de pe internet legate de medicină.

„Noi, oamenii, avem o problemă în general. Ne obişnuim cu normalitatea, adică ni se pare normal, mă doare ceva, mă duc la medic, are copilul o problemă noaptea, găsesc pe cineva şi măcar în momente festive ca ăsta să ne aducem aminte că pentru a fi medic faci şase ani de facultate, faci rezidenţiate, faci nu ştiu câte gărzi şi să spunem asta românilor” a declarat președintele Nicușor Dan.

Nicuşor Dan a recomandat românilor să se uite cu onestitate şi echilibru la ce sunt, inclusiv în privinţa sistemului medical.

”Sfatul meu şi nu numai pentru zona medicală, să ne învăţăm să nu mai trăim de la o extremă la alta. Azi spunem că totul e un dezastru, nimic nu funcţionează, e o nenorocire, sistemul medical e o nenorocire, mâine venim şi spunem că dimpotrivă, am construit, am dezvoltat, totul e minunat, deci trebuie să ne asumăm lucrurile aşa cum sunt. Evident că distribuţia banilor pe care românii îi plătesc pentru sistemul de sănătate nu este optimă, pe de o parte, pe de altă parte suntem mult mai bine decât eram acum 20 de ani. Suntem mult mai bine decât multe din ţările care sunt în jurul nostru şi care au avut la un moment dat aceleaşi perspective de dezvoltare pe care le avem noi. Deci sfatul meu este să reuşim să ne uităm cu onestitate şi cu echilibru la ce suntem noi, inclusiv în ceea ce priveşte sistemul medical”, a transmis Nicuşor Dan.