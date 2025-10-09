Prevenirea adicțiilor în rândul copiilor. Profesorii au primit Ghiduri de instruire

Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor și Ministerul Educației au lansat două Ghiduri metododologice de intervenție pentru prevenirea adicțiilor. Aceste Ghiduri sunt destinate profesorilor și conțin infiormații ce pot fi aplicate atât copiilor, cât și părinților.

„ Problema adicţiilor este una importantă pentru şcoala românească, astfel că ministerul îşi propune o abordare mai complexă – 1. controlul fenomenului în afara şcolii (ex. prin implicarea părinţilor şi a autorităţilor de ordine publică); 2. prevenţie/identificare în şcoală (prin implicarea specialiştilor şi a comunităţii şcolare). 3. tratament de specialitate în şcoală şi în afara şcolii (prin implicarea specialiştilor) -, prin colaborare cu diverse alte autorităţi şi/sau prin angajament propriu. Aceste două Ghiduri vin în acest cadru, abordând fenomenul mai ales în segmentele 1 şi 2, ceea ce sperăm să aibă un impact important în reducerea acestui fenomen în şcoala românească” susține Daniel David, ministrul Educației, potrivit News.ro.

Oficiaii ANPCDDA susțin, de asemenea, că lansarea Ghidurilor reprezintă un prim pas în prevenirea consumului de droguri în mediul școlar.

„ Acum, cadrele didactice vor avea la îndemână informaţii practice în baza cărora pot discuta atât cu copiii, diferenţiat pe vârste, cât şi cu părinţii, despre consumul de substanţe, înţelegând totodată şi ce înseamnă comportamentul adictiv. De asemenea, familia are acum o primă resursă pentru a înţelege cum putem să intervenim acasă. Dacă vrem ca tinerii noştri să se dezvolte sănătos, trebuie să consolidăm parteneriatul familie-şcoală-comunitate locală” susține Rareș Petru Achiriloaie, președinte al ANPCDDA.

Ghidurile au fost transmise tuturor inspectoratelor şcolare din ţară, pentru a fi distribuite în unităţile de învăţământ.