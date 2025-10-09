Prevenirea adicțiilor în rândul copiilor. Profesorii au primit Ghiduri de instruire

FacebookEmailWhatsApp

Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor și Ministerul Educației au lansat două Ghiduri metododologice de intervenție pentru prevenirea adicțiilor. Aceste Ghiduri sunt destinate profesorilor și conțin infiormații ce pot fi aplicate atât copiilor, cât și părinților.

„ Problema adicţiilor este una importantă pentru şcoala românească, astfel că ministerul îşi propune o abordare mai complexă – 1. controlul fenomenului în afara şcolii (ex. prin implicarea părinţilor şi a autorităţilor de ordine publică); 2. prevenţie/identificare în şcoală (prin implicarea specialiştilor şi a comunităţii şcolare). 3. tratament de specialitate în şcoală şi în afara şcolii (prin implicarea specialiştilor) -, prin colaborare cu diverse alte autorităţi şi/sau prin angajament propriu. Aceste două Ghiduri vin în acest cadru, abordând fenomenul mai ales în segmentele 1 şi 2, ceea ce sperăm să aibă un impact important în reducerea acestui fenomen în şcoala românească” susține Daniel David, ministrul Educației, potrivit News.ro.

Oficiaii ANPCDDA susțin, de asemenea, că lansarea Ghidurilor reprezintă un prim pas în prevenirea consumului de droguri în mediul școlar.

„ Acum, cadrele didactice vor avea la îndemână informaţii practice în baza cărora pot discuta atât cu copiii, diferenţiat pe vârste, cât şi cu părinţii, despre consumul de substanţe, înţelegând totodată şi ce înseamnă comportamentul adictiv. De asemenea, familia are acum o primă resursă pentru a înţelege cum putem să intervenim acasă. Dacă vrem ca tinerii noştri să se dezvolte sănătos, trebuie să consolidăm parteneriatul familie-şcoală-comunitate locală” susține Rareș Petru Achiriloaie, președinte al  ANPCDDA.

Ghidurile au fost transmise tuturor inspectoratelor şcolare din ţară, pentru a fi distribuite în unităţile de învăţământ.

Categorii: Exclusiv
Tags: , , ,
Ți-ar putea plăcea

VIDEO Tratamente pentru piele specifice sezonului rece

Petele pigmentare sunt o problemă foarte des întâlnită. Îndepărtarea lor se realizează însă cu ajutorul unor dispozitive dermato-cosmetice și terapii, doar în sezonul rece. Medicii recomandă vizite la cabinet până…
Mai mult

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Dieta sănătoasă pentru planetă ar putea salva 15 milioane de vieți pe an, arată un studiu. Ce trebuie să mâncăm?
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro