Prevenția, mijlocul prin care putem reduce incidența mortalității provocată de bolile de inimă VIDEO

Mortalitatea prin bolile de inimă înregistrează valori alarmante în România. Cel mai important este să avem încredere în programele preventive și să ascultăm sfaturile medicilor, atunci când ne recomandă să avem un stil de viață sănătos și să mergem la controale regulate.

„România este, din păcate, pe un loc fruntaș în privința mortalității și morbidității prin bolile cardiovasculare. Atât noi, cât și Bulgaria suntem primul loc și avem o mortalitate de 56% în ceea ce privește bolile cardiovasculare” atrage atenția dr. Anca Simona Tâu, medic primar cardiologie și boli interne – Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Bolile de inimă, din fericire, sunt boli ce pot fi prevenite. Din păcate, medicii atrag atenția că foarte puține persoane înțeleg necesitatea prevenției medicale și importanța ei.

„Discuția nu este legată legată de cifre sau faptul că oamenii mor prin accident vascular cerebral, discuția trebuie centrată pe prevenția. Prevenția este un fel de moft sau atitudine la noi în România. Mulți nu o cunosc și nu înțeleg la ce le folosește. Ideea de prevenție ar trebui să fie o problemă importantă pentru fiecare dintre noi” mai spune dr. Anca Simona Tâu, medic primar cardiologie și boli interne – Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.