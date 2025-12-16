Prevenție medicală pe înțelesul tuturor oamenilor. Sfaturile experților în sănătate publică VIDEO

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Prevenția medicală nu este tocmai prezentă în viața medicală din România. Iar dacă autoritățile s-ar gândi să dezvolte această activitate ea trebuie făcută astfel încât mesajele transmise să fie înțelese de toți oamenii, indiferent de nivelul lor de educație.

„Este un cotext care ar trebui să ne preocupe și care ar trebui să ducă la eforturi instituționale privind prevenirea. Aici cu o componentă de comunicare strategică la nivelul de înțelegere al populației, pentru că degeaba venim cu studii științifice dacă nu știm care sunt riscurile, care sunt beneficiile și în primul rând că vaccinarea asigură protecție” spune Ioana Stăncel, expert în sănătate publică, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Mai mult, și spitalele ar trebui să se pregătească mai bine pentru a face față noilor provocări pe care le-ar putea presupune noi epidemii.

„Pe de altă parte trebuie să ne pregătim și instituțional, avem lecții învățate din timpul pandemiei așadar pentru boli foarte contagioase să avem sistemul sanitar pregătit” spune Ioana Stăncel, expert în sănătate publică, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Categorii: Exclusiv, Video
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