Prima clinică din vestul țării acreditată pentru transplantul de cornee există la Timișoara

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Un centru medical din Timișoara a devenit prima unitate medicală din zona de vest a țării acreditată pentru realizarea transplanturilor de cornee. Acreditarea a fost eliberată de Agenția Națională de Transplant.

„Au fost necesare cursuri de pregătire a medicilor care efectuează transplantul și achiziționarea de echipamente de ultima generație pentru a îndeplini condițiile de acreditare deoarece transplantul de cornee reprezintă o procedură care impune anumite dotări și o anumită dexteritate. (…). A fost foarte importantă susținerea partenerului nostru în acest demers, și anume Banca de cornee afiliată Lions World Vision Institute din Tampa, Florida și a reprezentanților acestora în România. Transplantul de cornee este o procedură care necesită anumite dotări și o anumită dexteritate. În primul rând, atât centrul în care se efectuează procedura, cât și echipa de transplant trebuie să fie acreditate de către Agenția Națională de Transplant și sunt necesare cursuri de pregătire a medicilor care efectuează transplantul, dar și echipamente de ultimă generație„, a precizat dr. Mihnea Munteanu, reprezentantul centrului medical, potrivit Agepres.

Transplantul de cornee este recomandat într-o serie de afecțiuni care au ca finalitate degradarea transparenței corneei, situație ce poate apărea la orice vârstă.

‘În aproximativ 90% dintre situații pot fi cazuri de boli congenitale precum distrofiile corneene. Pot fi cazuri de pacienți care au suferit un traumatism și se vindecă cu cicatrice, sau pot fi complicații post-operatorii ale unor intervenții chirurgicale pre-existente. În toate situațiile, fără această procedură de transplant, pacienții nu ar mai putea vedea niciodată bine’, detaliază prof. Mihnea Munteanu.

Categorii: Știri
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