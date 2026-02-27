Prima Strategie națională de screening și prevenție ar putea fi lansată anul acesta

Până la jumătatea acestui an, Ministerul Sănătății ar putea lansa prima Strategie națională de screening și prevenție. Ministrul Sănătății susține că în bugetul de anul acesta vor fi alocate fonduri pentru programele de screening pentru depistarea mai multor tipuri de cancer.

„Avem trei programe naţionale care vor fi aprobate odată cu aprobarea bugetului pe anul 2026: programul naţional de screening pentru cancerul de sân, pentru cancerul de col şi pentru cel colo-rectal. S-a investit masiv în infrastructură pentru ca acest lucru să fie posibil, doar în ultimii ani de zile au fost achiziţionate peste 140 de mamografe, peste 60 de spitale dotate cu echipamente de înaltă performanţă pentru laboratoarele de citologie astfel încât aceste monitorizări să poată fi realizate în unităţile sanitare publice din România” a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Oficialul a subliniat și faptul că, în ultimii 30 de ani, România nu a avut un program coerent de prevenție.

„Iată că în anul 2026 România nu are o strategie naţională de screening şi prevenţie. Fiecare şi-a făcut pe bucăţica lui, cine a fost mai rapid şi cine a fost mai insistent, dar global, o viziune naţională, o viziune unitară care să asigure infrastructura, programarea acestor servicii şi finanţarea lor nu a existat” a mai spus ministrul Sănătății.

Rogobete a precizat că strategia naţională la care se lucrează va include zona de neonatologie, de boli rare, componenta de oncologie, cea de sănătate mintală, componenta de stomatologie, bolile cardio şi cerebro-vasculare.