Primul caz de Ebola confirmat în Franța. Pacientul, un medic recent întors din Congo

Autoritățile din Franța au confirmat primul caz de Ebola, în cazul unui medic umanitar revenit în țară din Republica Democrată Congo.

Pacientul este acum internat într-un spital, iar o anchetă epidemiologică a fost inițiată pentru a fi identificați contacții medicului.

Persoanele considerate contacte apropiate vor fi monitorizate timp de 21 de zile, perioada maximă de incubație a virusului Ebola.

Cazul apare pe fondul unui focar major de Ebola care afectează Republica Democrată Congo și Uganda. Organizația Mondială a Sănătății a declarat în luna mai că epidemia reprezintă o urgență de sănătate publică de interes internațional. Boala este provocată de virusul Ebola din specia Bundibugyo, pentru care nu există încă un vaccin sau un tratament specific aprobat, ceea ce face gestionarea epidemiei mai dificilă decât în cazul altor tulpini ale virusului.

Conform celor mai recente date publicate de OMS, focarul a generat sute de decese și aproape 900 de cazuri confirmate în Republica Democrată Congo, în timp ce Uganda a raportat, la rândul său, mai multe îmbolnăviri asociate transmiterii transfrontaliere. Transmiterea comunitară continuă să fie activă în zonele afectate, iar autoritățile sanitare internaționale și-au intensificat măsurile de supraveghere și control.