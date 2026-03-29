Problemele emoționale nu dispar miraculos. Ce trebuie să facem VIDEO

Problemele emoționale nu sunt atât de ușor de gestionat precum pare la prima vedere. Deși mulți oameni apelează la principiul „sunt propriul meu psiholog”, în realitate este aproape imposibil să reușim să le gestionăm fără sprijinul unui specialist.

„Suntem oameni și avem nevoie să lucrăm cu noi pentru a putea gestiona lucrurile, să putem să vedem și să fim prezenți. De asemenea, avem nevoie și de sprijinul unui specialist care să ne ajute în tot acest demers” spune Ionuț Neacșu, psihoterapeut, invitat în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare” prezentată de Bianca Poptean.

Tot acest proces de vindecare nu se poate întâmpla pe repede înainte, ci este nevoie de timp și de răbdare astfel încât gestionarea problemelor emoționale să fie eficientă.

„Este nevoie de răbdare și de muncă și de a ne lua în serios. De asemenea, nu trebuie să credem în miracolele care ne salvează” mai spune Ionuț Neacșu, psihoterapeut, invitat în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare” prezentată de Bianca Poptean.