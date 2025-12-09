Proceduri stomatologice nedecontate de Casa de Sănătate VIDEO

Românii nu pun sănătatea orală pe primul plan din cauza costurilor. Casa de Sănătate decontează doar o parte dintre manopere. Cele mai multe proceduri stomatologice nedecontate sunt și cele de care oamenii au nevoia cea mai mare.

Studiile arată că tot mai mulți români au probleme cu dantura. Oamenii nu merg la stomatolog pentru că o intervenție costă mult.

Din lipsă de bani, oamenii peferă să se se chinuie cu problemele dentare sau să ia antiinflamatoare atunci când durerea se instalează.

Comportamentul nu este sănătos, dar automedicația este mai ieftină decât mersul la stomatolog.

Proceduri stomatologice nedecontate

Motivul pentru care oamenii stau departe de stomatologi este legat de costurile mari ale manoperelor.

Nu toate se decontează, iar cele decontate au valori mici.

Cele mai importante proceduri stomatologice care nu se decontează sunt și cele de care oamenii au nevoie.

„Dacă în trecut existat această certitudine că nu se decontează sau se decontează foarte greoi de către Casa de Sănătate. În ultimii ani s-a mai remediat.

„Dacă în trecut existat această certitudine că nu se decontează sau se decontează foarte greoi de către Casa de Sănătate. În ultimii ani s-a mai remediat.

Sumele pentru unele manopere sunt minimale. Alte manopere nici nu se decontează. Printre ele se numără protetica, chirurgia și implanturile. Ele nu sunt recunoscute de Casa de Sănătate"

Modelul altor țări

Alte state din lume au creat sisteme ce permit oamenilor să vină la stomatolog. Este vorba de anumite asigurări medicale prin care beneficiază de servicii medicale de calitate.

„Ele nu sunt recunoscute în multe țări din lume, dar acolo există asigurări medicale care acoperă foarte generos aceste manopere"

Din cauza prețurilor mari, oamenii stau la distanță de cabinetele stomatologice. Pentru mulți accesul la astfel de servicii este imposibil din cauza veniturilor scăzute pe care le au.