Procurorii DNA au descins la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara. Care sunt acuzațiile

Procurorii DNA din Timișoara au efectuat percheziții la Spitalul „Victor Babeș” într-un dosar ce are ca obiect achiziția de echipamente medicale. Oficialii unității medicale au anunțat faptul că activitatea medicală nu este afectată de anchetă.

Perchezițiile s-au desfășurat în mai multe birouri ale Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara, unitate medicală aflată în subordinea Primăriei Timișoara.

Oficialii unității medicale au transmis faptul că „în cursul zilei de astăzi, reprezentanţi ai Direcţiei Naţionale Anticorupţie desfăşoară activităţi de verificare, fiind solicitate şi ridicate documente. Conducerea unităţii sanitare subliniază că acordă întreg sprijinul organelor de anchetă şi colaborează deschis pentru clarificarea tuturor aspectelor vizate.

”Spitalul «Victor Babeş» Timişoara îşi desfăşoară activitatea în condiţii normale şi îşi menţine angajamentul ferm pentru respectarea legislaţiei şi a standardelor profesionale”.