Producătorul medicamentelor Wegovy și Ozempic anunță concedierea a 9000 de angajați

În conflict direct cu medicamentele „contrafăcute” pentru slăbit, producătorul binecunoscutelor produse farmaceutice Wegovy și Ozempic anunță disponibilizarea a 9000 de angajați.

Originară din Danemarca, această companie va rămâne fără 11% din forța de muncă pe care o are în prezent.

În ciuda creșterii cererii pentru aceste medicamente, producătorul danez a trebuit să facă față concurenței venită din Statele Unite ale Americii, care a adus în Europa medicamentul Mounjaro, cunoscut cu efecte similare pentru organism precum Wegovy și Ozempic.

De asemenea, piața este afectată și de produsele pentru slăbit „contrafăcute”, pe care oamenii le pot achiziționa pur și simplu de pe internet.

Cum acționeză aceste medicamente?

Pe piață există două tipuri de medicamente, semaglutida și tirzepadida, care se vând sub formă de injecții. Cele cu semaglutidă sunt utilizate pentru tratamentul diabetului dar au devneit populare mai ales în rândul persoanelor care vor să slăbească. Ele se administrează sub forma unor injecții săptămânale administrate, de regulă, în zona stomacului.

Roul acestor produse este de a inhiba pofta de mâncare, imitând un hormon care face ca persoanele care și le administrează să se simtă sătule, ca și când ar fi terminat de mâncat o masă copioasă.