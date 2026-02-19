Produsele folosite acasă care pot dăuna sănătății copiilor

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Într-un interviu pentru site-ul Cotidianul.ro, jurnalista Medika TV Eugenia Foarfecă a discutat cu medicul Bogdan Pascu, specialist în endocrinologie pediatrică la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului despre produsele din locuință care pot da peste cap sistemul hormonal al copiilor.

Studiile au demonstrat că anumite substanțe pot declanșa dezechilibre care pot avea efecte asupra metabolismului, creșterii și dezvoltării neurologice.

Care sunt produsele din casă care pot influența sănătatea copiilor noștri?

„În mod surprinzător, multe produse uzuale din casă pot contribui la expunerea copiilor la substanțe cu potențial disruptor endocrin. În camera copilului, odorizantele de cameră, lumânările parfumate și spray-urile de ambient pot conține compuși care se inhalează zilnic. În bucătărie, încălzirea alimentelor în recipiente din plastic, utilizarea sticlelor de plastic pentru apă sau folosirea tigăilor antiaderente deteriorate pot crește expunerea la substanțe precum BPA/BPS sau PFAS. În baie, produsele cosmetice parfumate, șampoanele, gelurile de duș sau cremele pot conține parabeni și alte substanțe controversate. În zona de spălătorie, detergenții parfumați, balsamurile de rufe și „perlele de parfum” sunt o sursă frecventă de expunere prin contact cutanat și inhalare” a declarat medicul Bogdan Pascu.

Puteți citi interviul integral aici.

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