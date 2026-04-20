Prof. univ. dr.  Monica Cîrstoiu, despre miracolul nașterii: „Medicul are în mână două vieți, mama și copilul”

Cu o impresionantă carieră profesională, prof. univ. dr. Monica Cîrstoiu și-a deschis sufletul duminică seara și a vorbit despre viața de familie și cea profesională în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”. Renumitul medic a vorbit despre miracolul nașterii văzut prin ochii cadrelor medicale.

Pentru medicii care asistă la nașterea unui copil, așa cum este dr. Monica Cîrstoiu, responsabilitatea este imensă, pentru că sunt în joc două vieți, a mamei și a copilului.

„În totdeauna trebuie să fim consecvenți în ceea ce facem. În momentele respective trebuie să ne gestionăm emoțiile, pentru că totul trebuie să fie perfect având în vedere că viața mamei și a copilului depind de tine ca medic. Și când știi asta, în momentul în care pornești într-o naștere, trebuie să fii atent și foarte aplecat pe situația respectivă, pentru că ai două vieți în mână, mama și copilul” spune prof. univ. dr. Monica Cîrstoiu, medic primar obstetrică ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan„.

Miracolul nașterii. Prima naștere la care dr. Monica Cîrstoiu a asistat

Povestea primului copil pe care dr. Monica Cîrstoiu l-a adus pe lume este una mai puțin veselă. Toate acestea pentru că mama sa a dorit să-l abandoneze în spital. Cu ajutorul unei asistente medicale, dr. Monica Cîrstoiu a reușit să-o determine pe respectiva mamă să nu ia această decizie.

„O naștere pe care o realizezi cu propriile tale mâini de ginecolog nu o uiți niciodată în viață. Era o pacientă care năștea al patrulea copil. Nu și-a dorit acel copil, voia să-l abandoneze în spital, pentru că în acei ani, în anii 2000, medicina nu era neapărat la nivelul actual. Atunci metodele de contracepție nu existau atât de bine dezvoltate ca Acum. Da, am reușit să o convingem spunându-i că-i vom boteza copilul și că o vom ajuta, din punctul nostru de vedere, cu ce putem să-l crească. Aceasta a fost prima mea naștere” mai spune prof. univ. dr. Monica Cîrstoiu, medic primar obstetrică ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan„.