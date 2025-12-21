Programele preventive ale Asociației „Zi de Bine” dedicate adolescenților VIDEO

Asociația „Zi de Bine” și-a concentrat atenția în ultima perioadă în domeniul prevenției consumului de droguri sau a dezvoltării unui comportament adictiv de către adolescenți. Programele inițiate s-au bucurat de o mare popularitate și acceptare în rândul grupului țintă.

Secretul succeselor acestor programe constă în validarea permanentă a calităților pe care adolescenții le au.

„Ce facem însă, ce s-a dovedit că se funcționează este să identifici în acești tineri punctele forte, care sunt punctele care pe ei îi validează. La ce sunt buni. Să-i înveți despre stima de sine și cum să reacționeze la presiunea socială. La un moment dat cineva le va oferi un plic sau o bomboană, iar ei trebuie să știe că trebuie să spună NU!. Noi îi învățăm să spună NU!. Este un lucru dificil și pentru adulți uneori să facă asta” spune Melania Medeleanu, fondator al Asociației „Zi de Bine”, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

La finalul programelor, adolescenții vor deveni mult mai puternici în fața tentațiilor și mult mai încrezători în forțele proprii, astfel încât vor ști că nu este deloc sănătos să consumi droguri, iar dependența îți poate crea probleme serioase.

„Dacă învață devreme comunicarea asertivă, cum să spună nu, dacă învață despre bullying și cum să reacționeze la el. Toate acestea îi construiesc pe adolescenți și fac mai puternic în fața acestor oferte negative care, cu o probabilitate destul de mare, vor veni spre ei” mai spune Melania Medeleanu, fondator al Asociației „Zi de Bine”, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.